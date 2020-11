O artista, cujo nome verdadeiro é Dwayne Michael Carter, recebeu uma única acusação de "porte de arma e munições por um criminoso condenado", de acordo com um documento do tribunal de Miami. O texto observa que o músico, de 38 anos, tinha uma arma e munições no dia 23 de dezembro de 2019 em Miami, apesar de ter cadastro.

Segundo o jornal local Miami Herald, o rapper identificou como sendo sua uma pistola banhada a ouro, que foi encontrada na sua bagagem durante uma busca a um jato particular em dezembro de 2019. O rapper disse que se tratava de um presente que recebeu no Dia do Pai.

Também foram encontradas balas, supostamente cocaína, ecstasy, heroína, analgésicos, mas o artista foi apenas acusado pelo porte de arma de fogo.

Em 2009, Lil Wayne foi condenado em Nova Iorque a um ano de prisão por posse ilegal de arma.

De acordo com o jornal Herald, o cantor premiado cinco vezes nos Grammys pode ser condenado até 10 anos de prisão se for considerado culpado. O artista deve comparecer no tribunal de Miami a 11 de dezembro.