"Ela é rapper, atriz e empresária e agora vai passar a acumular mais duas funções de peso no seu currículo. Saweetie será a anfitriã e uma das performers dos MTV EMAs 2021, que vão decorrer em Budapeste, no dia 14 de novembro", anunciou a MTV esta quinta-feira, dia 28 de outubro.

Em comunicado, a rapper sublinha que "tudo pode acontecer nos MTV EMAs". "Os EMAs celebram a linguagem universal da música convidando todo o mundo a ver e participar e eu mal posso esperar para dar início à apresentação deste evento, porque também tenho as minhas próprias surpresas", adianta.

Após ter vencido este ano o seu primeiro MTV VMA, na categoria Best Art Direction, por "Best Friend", com Doja Cat, Saweetie conta agora com uma nomeação para os MTV EMAs 2021 na categoria de Best New, ao lado de Giveon, Olivia Rodrigo, Rauw Alejandro, Griff e The Kid LAROI.

Além do trabalho enquanto anfitriã, Saweetie também vai atuar no palco dos MTV EMAs ao som de "Best Friend" e "Back To The Streets", temas que fazem parte de "Pretty Bitch Music".

"Estamos muito entusiasmados por podermos contar com a Saweetie como anfitriã e performer nos MTV EMAs deste ano em Budapeste”, salienta Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events for ViacomCBS. "Saweetie é uma força multitalentosa que, sem dúvida, vem iluminar o palco de uma das maiores noites da música", remata.