"Banana" é o novo single do rapper Wine TKK, que conta a participação de Kinzonzy. O tema, o primeiro avanço do novo EP do músico, conta com videoclipe realizado pela produtora 25 Horas de Produções.

"O single Banana representa os jovens de hoje em dia, que sempre que saem à noite se deparam com estas duas realidades, e podem e devem ser livres de escolher qual o caminho que querem seguir e o que querem fazer, sem julgamentos. Mas para além disso, o “Banana” é um single para dançar e divertir com os amigos", explica o rapper Wine TKK.

O single já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe no Youtube, com distribuição Altafonte - veja aqui o vídeo.