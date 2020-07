Entre os dias 23 e 26 de julho o Estádio Nacional do Jamor, recebe o "Re-creio", um evento de humor ao ar livre. Além de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, Salvador Martinha e Luana do Bem, Beatriz Gosta e Rita Blanco, Eduardo Madeira, Carlos Coutinho Vilhena, Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas, a organização confirmou esta semana a presença de 'A Pipoca Mais Doce'.

"No dia 24 de julho, e como se a animação já não fosse suficiente, eis que 'A Pipoca Mais Doce' se junta também ao 'Re-creio'. A verdadeira 'chefe de turma' nisto das aulas do humor sobe ao palco para uma sessão única de stand up comedy, precedida pelo imperdível Eduardo Madeira, que a partir das 19h30h já vai estar na rua de guitarra pronta, para as observações mais jocosas sobre os portugueses, o futebol e tudo o que os une. Os bilhetes para esta sessão dupla com Eduardo Madeira e 'A Pipoca Mais Doce' custam 16 euros e já estão à venda", frisa a promotora.

Em comunicado, a organização frisa que "as regras de distanciamento social, de higiene e segurança impostas pelo Governo e pela Direção-Geral da Saúde não só estão garantidas, como são um ponto de honra desta iniciativa".

Conheça aqui o cartaz completo.