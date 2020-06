"Ver teatro quase implica necessariamente estarmos na sala de teatro, todos nós vimos muito teatro na televisão ao longo dos três meses que passaram, mas sabemos bem que não é a mesma coisa", prosseguiu Graça Fonseca.

"Que esta seja uma reabertura progressiva da cultura para os próximos meses", disse.

"Encerrado ao público desde 13 de março, o Teatro Nacional D. Maria II volta a abrir portas nos dias 20 e 21 de junho, com duas apresentações de 'By Heart', na Sala Garrett. Criado e interpretado por Tiago Rodrigues, o espetáculo estreou-se em 2013, em Lisboa. Desde então, foi apresentado cerca de 250 vezes em 20 países, em todo o mundo", anunciou o Teatro Nacional D.Maria II, no passado dia 8.

As apresentações de "By Heart" estão marcadas para a Sala Garrett, que, devido às regras impostas pela Direção-Geral da Saúde, conta com uma lotação de 198 lugares (cerca de 50% da sua lotação total).

Segundo as mesmas regras, lembra o teatro, "o público deve utilizar obrigatoriamente máscara durante toda a sessão".

A receita de bilheteira das duas apresentações reverterá para o Fundo Solidário de Apoio aos Profissionais da Cultura, anunciado em abril pela cooperativa GDA - Gestão de Direitos dos Artista e a Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos em Portugal), e que conta já com 1,35 milhões de euros, e a parceria da GEDIPE, que representa produtores de cinema e audiovisual, e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que fará a gestão.

As salas de cinema, teatro e espetáculos em Portugal tiveram autorização para reabrir, no âmbito do Plano de Desconfinamento do Governo, a 1 de junho, ao fim de quase três meses encerradas.