“Inimigos da Liberdade – Peça para três escravos”, a representar na sala Estúdio do Trindade, é um texto de Manuel Pureza -- que também o encena --, com o qual venceu a edição de 2018/2019 do prémio Miguel Rovisco Novos Textos Teatrais do teatro da Fundação Inatel, e assinala a estreia do realizador no trabalho para palco.

Carregar uma pedra gigante de um lado para o outro é a única função dos três homens, numa alusão ao mito de Sísifo. Mas quando a pedra encrava, deparam-se com o drama de quem, no meio de nenhures, fica a meio de uma tarefa sem perspetivas de a concluir, de lhe sobreviver ou de sequer equacionar por que motivo a desempenha. E é esse o momento de "Inimigos da Liberdade".

A ação demonstra que insistem na tarefa, porque sempre o fizeram, porque não sabem fazer outra coisa. Todavia, a memória acaba por atraiçoar as personagens e a fadiga por as enganar, enquanto as dúvidas se vão instalando pouco a pouco. E a revelação vai acontecendo enquanto o deserto, que na peça se apresenta como manifestação do tempo, se impõe de forma cruel, com a repetição do nada.

O trabalho, a liberdade, o tempo são temas que atravessam o texto do realizador Manuel Pureza, e a condição de escravo vai ficando patente nas falas das personagens, quando dizem que “ser feliz [ou livre] tem de ser outra coisa”.

“Ser livre tem de ser outra coisa. Não pode ser isto”, diz, a determinada altura, um dos homens, ainda antes de todos se libertarem da pedra. E de ficarem sem saber o que fazer depois.