"Unlimited Love", o 12.º álbum de originais dos Red Hot Chili Peppers, foi editado esta sexta-feira, 1 de abril.

O disco marca os regressos do guitarrista John Frusciante, que não gravava com a banda desde 2006, e do produtor e colaborador de longa data Rick Rubin, com o qual os californianos já não trabalhavam desde 2011.

A colaboração criativa com o produtor abrange alguns dos álbuns mais emblemáticos do grupo, caso de "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) e "Stadium Arcadium" (2006).

Para celebrar o lançamento do disco, o grupo de Los Angeles divulgou também o vídeo do novo single, "These Are The Ways":

"Unlimited Love" é o sucessor de "The Getaway" (2016) e será apresentado ao vivo numa digressão que arranca em junho na Europa. A banda estará acompanhada de alguns convidados para algumas datas especiais, incluindo Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes e Thundercat.

Portugal não está incluído na agenda de palcos que inclui datas em Espanha, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica ou Irlanda.