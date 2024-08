Na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, depois de H.E.R. interpretar hino nacional dos Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”, chegou o momento mais esperado da noite.

Tom Cruise saltou do topo do Stade de France e cumprimentou os atletas, pegando depois na bandeira olímpica. Já numa moto, o ator percorreu o estádio em direção a Los Angeles - a segunda parte do segmento foi pré-gravada.

"Estou a caminho", disse Tom Cruise, apanhando um avião em Paris e saltando depois nos céus da cidade norte-americana, aterrando no famoso letreiro de Hollywood. Sempre ao som de "By The Way", a bandeira foi passando de mão em mão, até chegar ao palco onde estavam os e Red Hot Chili Peppers.

Veja o vídeo: