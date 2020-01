Em entrevista no contexto dos 20 anos do Remix Ensemble, que coincidem com as duas décadas da Orquestra Sinfónica do Porto e com os 15 anos da Casa da Música, Peter Rundel realçou que o trabalho vindouro é “muito acerca de continuidade, mas é necessário ter perspetivas para o futuro”.

“Gostávamos de aumentar o nosso contacto com o público, queremos comunicar no sentido em que nos concertos haverá conversas com os compositores, talvez uma introdução em peças mais complicadas. Neste campo da música contemporânea temos de pensar muito em comunicação. Em como atrair as pessoas”, afirmou o maestro alemão, com contrato até 2021 e vontade de continuar a trabalhar com o ‘ensemble’.

Adicionalmente, o Remix gostaria de “aumentar a sua interação com jovens músicos”. “Temos neste momento músicos com bastante experiência e chegou o momento a passar aos mais jovens. Temos uma colaboração com a ESMAE [Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo], gostaríamos de fazer mais nesse campo. Não apenas ter os concertos na casa, mas ter uma ligação mais profunda ao que está à nossa volta”.

Peter Rundel reconhece que para o “espectador médio, que tem um dia de trabalho árduo e depois tem de decidir se vai a um concerto, ao museu ou a outra coisa”, pode ser um “maior desafio” assistir a um concerto de música contemporânea, de algo que não conhece ou espera.