A peça de Jacinto Lucas Pires "Aqui somos todos Lázaros" vai estar em cena na quinta e na sexta-feira, na Escola do Largo, no Chiado, em Lisboa, com a receita de bilheteira a reverter totalmente para apoio às famílias ucranianas recém-chegadas a Portugal.

O texto de “Aqui somos todos Lázaros” foi escrito a partir de oficinas realizadas por Marcos Barbosa em várias residências artísticas em Aveiro, Lisboa, Torres Vedras, Castelo Branco, Arcos de Valdevez e Ponte de Sor.

"As ideias que constituíam a premissa desta criação eram a migração como tema, e a utilidade do teatro como motor da relação com os participantes das oficinas. O resultado é um texto na primeira pessoa, no qual Mário Barbas, ator e encenador, conta as suas aventuras nas diferentes cidades, chamando ao palco o público para a confirmação e compreensão das suas teorias", lê-se na apresentação da peça.

Com direção e interpretação de Marcos Barbosa, “Aqui somos todos Lázaros” tem desenho de luz de Carlos Ribeiro, assistência técnica de Júlia Ebert, produção executiva de Raquel Silva e Hannah Soenens. A peça é uma produção Admirável Reino - Escola do Largo

As sessões de quinta e sexta-feira, dias 24 e 25, têm início às 19:00. O preço de cada bilhete é de 20 euros e as reservas podem ser feitas através do 'mail' producao@escoladolargo.