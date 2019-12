A dupla é responsável por temas como “Higher Place”, com Ne-Yo, “Complicated”, com David Guetta e Kiiara, “When I grow up”, com Wiz Khalifa, e “Instagram”, com David Guetta, Daddy Yankee, Afro bros e Natti Natasha.

O festival Somnii regressa à Figueira da Foz nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2020.

Na edição deste ano, a sétima consecutiva naquela cidade no litoral do distrito de Coimbra, o festival dividiu-se, pela primeira vez, em dois palcos: o principal no local habitual - o topo norte do recinto instalado à beira-mar, entre a praia do Relógio e o molhe norte do porto da Figueira da Foz - e o secundário, dedicado maioritariamente a projetos nacionais de hip-hop, no topo sul, junto àquela infraestrutura portuária, virado para o palco principal.