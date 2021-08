Ricardo Araújo Pereira foi o convidado da emissão do dia 5 de agosto de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença. No programa, o humorista foi desafiado a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de Perguntar".

No segmento, Ana Galvão e Joana Marques escreveram as perguntas que foram colocadas por Filipa Galrão a Ricardo Araújo Pereira. "No teu programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' apareceste em tronco nu. Se fosses gordo, era humor. Sendo super musculado é... exibicionismo?", perguntou Filipa Galrão. "Aprecio que me definam como super musculado, eu não diria isso. O que se passa... sim, é a opção número dois. É a crise da meia-idade", gracejou o humorista. Durante algum tempo estivemos a magicar de que maneira é que poderia fazer sentido que eu mostrasse a pança na televisão", acrescentou Ricardo Araújo Pereira. Veja o vídeo: Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram