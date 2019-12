Este fim de semana, a equipa da Rádio Comercial subiu ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para mais uma edição do "Xmas in the Night Sinfónico". Durante o espetáculo, Ricardo Araújo Pereira recebeu Fernando Santos.

"Foi um dos momentos da noite do 'Xmas in the Night Sinfónico 2019'! O nosso mister Fernando Santos esteve à conversa com o Ricardo Araújo Pereira! A Altice Arena virou sala de estar", frisa a Rádio Comercial nas redes sociais.

No final da conversa, o humorista tentou impressionar o selecionador nacional com uns "toques na bola". "Pode ser que tenhas futuro", gracejou Fernando Santos, frisando que Ricardo Araújo Pereira deveria continuar a dedicar-se ao humor.

Veja o vídeo: