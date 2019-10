O britânico Fatboy Slim prestou uma homenagem a Greta Thunberg com uma versão de "Right Here, Right Now" que mistura a canção com o discurso da adolescente sueca na ONU.

O DJ de 56 anos lançou a remistura, idealizada pelo artista sul-africano David Scott, durante um concerto em Gateshead, Inglaterra. A atuação foi gravada e divulgada nas redes sociais, onde se tornou viral. Greta Thunberg pediu no mês passado, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, medidas para combater a crise climática. "Vi o vídeo e assim que ela disse: 'aqui e agora', a canção do Fatboy Slim veio-me à cabeça e eu sabia que tinha que criar uma montagem de vídeo", declarou Scott à AFP. Ouça o resultado: