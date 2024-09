"In Waves", o segundo álbum de originais do músico, DJ e produtor britânico Jamie xx, foi editado esta sexta-feira, 20 de setembro.

Sucessor do aclamado "In Colour (2015) e do disco de remisturas de Gil Scott-Heron "We're New Here" (2011), é descrito pelo artista como "divertido, alegre e introspetivo ao mesmo tempo" e volta a apostar na música de dança.

O álbum conta com colaborações de Robyn, The Avalanches, Panda Bear, Honey Dijon, Kelsey Lu, John Glacier e Oona Doherty. Romy e Oliver Sim, com quem o londrino compõe os The xx, também participam.

A edição deluxe do vinil inclui um 12’’ com os singles "It’s So Good", "Kill Dem" e "Let’s Do It Again" e com os inéditos "F U" (com Erykah Badu) e "Do Something".

Alinhamento de "In Waves":

1. Wanna

2. Treat Each Other Right

3. Waited All Night (ft. Romy & Oliver Sim)

4. Baddy On The Floor (ft. Honey Dijon)

5. Dafodil (ft. Kelsey Lu, John Glacier & Panda Bear)

6. Still Summer

7. Life (ft. Robyn)

8. The Feeling I Get From You

9. Breather

10. All You Children (ft. The Avalanches)

11. Every Single Weekend (Interlude)

12. Falling Together (ft. Oona Doherty)