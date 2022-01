No ano em que o Rock in Rio se realiza em Portugal (junho) e no Brasil (setembro), os fãs vão poder adquirir um bilhete para as duas edições com condições especiais, combinando a possibilidade de "conhecer dois dos destinos turísticos mais desejados com música e entretenimento, ao som de bandas como Foo Fighters, Duran Duran, Black Eyed Peas, Post Malone e Anitta – que passarão pelo Parque da Bela Vista – ou Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa, Iron Maiden e Demi Lovato no Rio de Janeiro".

"2022 é, sem dúvida, o ano do reencontro: entre pessoas, com a música, com o entretenimento ao vivo. E é, também, o momento que celebra o tão desejado regresso do Rock in Rio, que pela primeira vez se realiza no mesmo ano nos dois lados do Atlântico, ganhando agora uma nova dimensão com o Rock in Rio Global Experience", frisa a organização.

A nova oferta do festival inclui um passe de fim de semana para a edição lisboeta (para um dos fins de semana à escolha) e um bilhete diário para a edição do Rio de Janeiro (também para dia à escolha), estando disponível na Festicket pelo valor de 199€.

“2022 representa o tão desejado regresso do Rock in Rio – em Portugal e no Brasil – e é a primeira vez que o festival acontece dos dois lados do oceano, no mesmo ano", frisa Roberta Medina. "Quisemos marcar o momento com um produto que combina aquilo que acreditamos ser fundamental para a retoma: turismo e entretenimento. Lisboa e Rio de Janeiro são dois dos destinos turísticos mais desejados do mundo e o Rock in Rio uma proposta de entretenimento imbatível, com um cartaz de luxo e dezenas de horas de entretenimento. Tem melhor do que poder viver tudo isto numa só experiência?", remata a Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Para acompanhar o lançamento do Rock in Rio Global Experience o festival estreia, também, uma campanha de comunicação internacional que tem como objetivo promover o Rock in Rio e o destino de Lisboa junto dos europeus, "mostrando como os grandes momentos da vida ficam guardados como grandes memórias".

"Prova disso é John, um inglês que visitou a capital portuguesa em 2018 para assistir ao Rock in Rio e que, desde então, não consegue esquecer aquela experiência mágica. Por conta da pandemia, John – como todas as outras pessoas – esteve em lockdown e tem saudades de um convívio, de um festival. O último foi tão marcante que em casa, na sua entediante rotina diária, John encontra nos momentos mais simples e aparentemente enfadonhos, metáforas visuais que o transportam para o festival. E quando tudo parece perdido, quando o dia é apenas mais um dia, John volta a ter esperança quando recebe a notícia de que em junho de 2022 o Rock in Rio estará de volta a Lisboa e as memórias poderão voltar a ser realidade", adianta o Rock in Rio.

Com assinatura da FIM – Forever in Movies, a narrativa "é uma construção dicotómica inesperada entre uma vida rotineira e um salto de memória, com o duro regresso à realidade" e já pode ser visto aqui.

Em Lisboa, o Rock in Rio realiza-se no Parque da Bela Vista, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Já no Rio de Janeiro o festival ocorre nos dias 2 a 4 e 8 a 11 de setembro de 2022.