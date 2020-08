"Tal como Cervantes escreveu 'Dom Quixote' para satirizar a cultura do seu tempo, Rushdie transporta o leitor numa desvairada corrida através de um país à beira do colapso moral e espiritual", referem as Publicações D. Quixote, que projetam a edição do romance para 15 de setembro, dois dias após o fecho das feiras do livro de Lisboa e do Porto, numa tradução de J. Teixeira de Aguilar.

Os Estados Unidos são o país em causa, numa perspetiva desenhada através do seu território, da cultura popular, dos excessos da sociedade, das relações interpessoais e do racismo sempre presente.

"Quichotte" é uma metaficção que tem por protagonista um escritor de origem indiana, Sam DuChamp, autor de livros de espionagem, que se afasta do seu universo, e cria uma nova personagem, Ismail Smile, que persegue obsessivamente uma antiga estrela de Bollywood, através dos Estados Unidos, ao volante do seu Chevrolet Cruze, com a cumplicidade do seu companheiro imaginário, Sancho.

A trama surgiu a Rushdie na sequência do seu regresso às obras de Miguel de Cervantes e do reconhecimento da modernidade da obra do escritor renascentista espanhol, como afirmou nas entrevistas de apresentação da obra, quando da sua publicação no Reino Unido, em agosto do ano passado.