"Tanto zoom se fez nesta foto... e não foi na bandeira", escreveu o humorista. Nas redes sociais, as críticas ao ator da SIC multiplicaram-se e o tema chegou ao ranking dos assuntos mais comentados no Twitter.

Já esta segunda-feira, dia 23 de agosto, Rui Unas desabafou nas redes sociais. "O caminho do meio. Sempre foi o caminho mais difícil. Porque é mais fácil obedecer cegamente a uma ideia, a um ideal... é tão mais fácil ser extremo e radical e nos desculparmos com a elevação moral e ética das nossas convicções para tudo o que fazemos (ou escrevemos publicamente...)", começou por escrever.

"Sentenciamos com pressa sem discernimento. Confortados por não estarmos sozinhos... afinal há mais radicais como nós que nos aplaudem", acrescentou. "O meu compromisso interno é de permanente questionamento, equilíbrio, diálogo interno, diálogo com os outros (sim, com os outros, os que pensam e agem diferente de nós, até com os radicais se eles se permitirem a isso)", rematou.