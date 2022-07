As festividades vão dividir-se pelas cidades de Sacavém (15 a 17 julho) e de Loures (22 e 26 de julho), estando prevista em ambas concertos, ‘workshops’, desporto e ‘street food’, com entrada gratuita.

Em Sacavém, destacam-se as atuações musicais de Rui Veloso (15 de julho), dos The Lucky Duckies (16 julho) e dos Blasted Mechanism (17 julho).

Na cidade de Loures irão subir ao Palco Central , localizado no parque das Tinalhas, Anselmo Ralph (22 de julho), D.A.M.A (23 de julho), José Cid (24 de julho), Beatriz Rosário (25 de julho) e David Fonseca (26 de julho).

Além deste, serão criados também um Palco Jovem, junto ao Pavilhão Paz e Amizade, e o Palco Mundos, no Jardim Major Rosa Bastos.

Serão ainda disponibilizados vários espaços de animação, com destaque para a Feira de Rua e para um ‘Wine Lounge’, dedicado ao vinho produzido no concelho.

No dia 26 de julho, feriado municipal, decorrerão as condecorações municipais, cerimónia que “pretende homenagear personalidades e entidades que se notabilizaram no desempenho das suas funções”.

O programa completo das festas do concelho de Loures, no distrito de Lisboa, pode ser consultado na página da internet da Câmara Municipal.