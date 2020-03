Ouça os temas finalistas:

Na primeira semifinal, Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado e Throes + The Shine foram os primeiros a fazer 'check-in' para final do Festival da Canção. Esta semana juntaram-se mais quatro artistas: Jimmy P, Tomás Luzia, Kady e Elisa Rodrigues.

Este ano, tal como acontece no Festival da Eurovisão, a RTP decidiu manter o suspense no ar durante as semifinais e revelar apenas as quatro canções mais votadas e que ficam apuradas para a final, sem revelar as pontuações individuais.

Anabela, Capicua, Conan Osiris, Héber Marques, Isilda Sanches, Miguel Ângelo e Rui Miguel Abreu avaliaram novamente os temas concorrentes. Segundo o canal, as votações vão decorreram no esquema de 50/50: "O peso do voto será repartido entre o público e o júri escolhido pela RTP. Na final, as votações do júri serão associadas a 7 regiões diferenciadas, incluindo Portugal Continental e Ilhas".

Os finalistas

‘Passe-Partout’ – Bárbara Tinoco (Compositor: Tiago Nacarato)

‘Medo de Sentir’ – Elisa (Compositor: Marta Carvalho)

‘Gerbera Amarela do Sul’ – Filipe Sambado (Compositor: Filipe Sambado)

‘Movimento’ – Throes + The Shine (Compositor: Throes + The Shine)

‘Abensonhado’ – Jimmy P (Compositor: Jimmy P)

‘Mais Real Que O Amor’ – Tomás Luzia (Compositor: Pedro Jóia)

‘Diz Só’ – Kady (Compositor: Dino D’Santiago)

'Não Voltes Mais’ – Elisa Rodrigues (Compositora: Elisa Rodrigues)