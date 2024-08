Esta segunda-feira, o procurador-geral da Rússia anunciou a proibição de uma fundação sem fins lucrativos fundada pela estrela de cinema norte-americana George Clooney e a sua esposa Amal, uma reputada advogada dos Direitos Humanos.

“As atividades da Fundação Clooney para a Justiça são declaradas indesejáveis ​​no território do nosso país”, afirmou num comunicado.

A organização “realiza um extenso trabalho com o objetivo de desacreditar a Rússia, apoia ativamente falsos patriotas e membros de grupos terroristas e extremistas proibidos”.

"Sob o pretexto de ideias humanitárias, estes 'guerreiros pela justiça'... promovem iniciativas de investigações criminais contra as mais altas autoridades russas", afirmou no comunicado intitulado "O Gabinete do Procurador-Geral Russo avalia o talento de representação dos ativistas de Hollywood".

Após Moscovo ter enviado tropas para a Ucrânia em Fevereiro de 2022, as autoridades russas aumentaram a repressão à dissidência a níveis nunca vistos desde a União Soviética.

Em julho, a Fundação Clooney, juntamente com várias outras organizações não governamentais, apresentaram um caso ao Comité dos Direitos Humanos da ONU, acusando a Rússia de violar os direitos humanos dos ucranianos mortos num ataque com mísseis a Vinnytsia em 2022.

No início de agosto, o procurador-geral da Rússia baniu como “indesejável” a fundação alemã pró-democracia Konrad Adenauer e em julho fez o mesmo com o meio de comunicação Moscow Times.

O estatuto de “indesejável” obriga as organizações a fecharem na Rússia e significa que os russos que trabalhem, financiem ou colaborem com elas também podem ser alvo de processos judiciais.