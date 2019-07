Os The Gift subiram este sábado, dia 13 de julho, ao Palco NOS do festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O grupo de Alcobaça, que em 2018 levou ao Palco NOS Clubbing o disco “Altar”, apresentou no NOS Alive o novo trabalho de estúdio, "Verão".

Veja o vídeo:

No final do concerto, a banda desceu para junto dos fãs. No meio da multidão, Sónia Tavares recordou com o público o tema "Primavera".

Vejas as fotos: