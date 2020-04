Esta quinta-feira, dia 30 de abril, António Costa apresentou as novas medidas para o regresso à atividade económica. O primeiro-ministro frisou que se mantém a proibição de "eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas". Já a lotação dos espaços fechados fica limitada a a cinco pessoas por cada 100 metros quadrados.

Antes da conferência de imprensa de António Costa, Pedro Siza Vieira já tinha anunciado as medidas relacionadas com o setor da cultura. Segundo o plano de desconfinamento, as salas de espetáculo e as salas de cinema abrem em junho, mas com limitações à sua lotação. "Com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico adequado", frisou o primeiro-ministro.

A 18 de maio abrem galerias de arte, museus e monumentos. Já na segunda-feira, dia 4 de maio, abrem bibliotecas e arquivos.

O primeiro-ministro sublinhou que as medidas entram em vigor de 15 em 15 dias, sendo avaliadas quinzenalmente.

O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, anunciou o primeiro-ministro, António Costa.

O primeiro-ministro, António Costa, foi esta tarde ao Palácio de Belém, depois do Conselho de Ministros, para apresentar o plano de reabertura devido à pandemia ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de o revelar ao país.

António Costa apresentou a Marcelo Rebelo de Sousa as medidas de reabertura aprovadas pelo Conselho de Ministros, tendo, em conferência de imprensa, anunciado ao país estas decisões.

Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota) estiveram na passada terça-feira, dia 28 de abril, reunidos com António Costa e com os ministros de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, da Saúde, Marta Temido, e da Cultura, Graça Fonseca.

"Hoje o Governo esteve reunido com os representantes dos principais e dos maiores festivais de música de Portugal. Foi um reunião com o senhor primeiro-ministro, com o ministro da Economia e com a ministra da Saúde. Ouvimos as preocupações de todos os promotores e quais são os grandes desafios que se colocam principalmente neste verão", sublinhou Graça Fonseca. "O Governo irá decidir sobre aquilo que ouvimos hoje e qual o melhor caminho para o futuro", acrescentou, em declarações RTP1.

No final da reunião, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, sublinhou que "foi um diálogo muito produtivo", agradecendo ao Governo por reconhecer o valor da indústria, da cultura e do entretenimento. "Nos próximos dias, temos de aguardar que as decisões sejam tomadas", acrescentou.