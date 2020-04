"Há bons motivos para continuar a sorRiR", frisa a organização do Rock in Rio Lisboa, que confirmou esta segunda-feira, dia 27 de abril, que os Foo Fighters, The National e Liam Gallagher vão subir ao palco Mundo na edição de 2021.

A organização assegura assim o cartaz inicialmente previsto para o dia 21 de junho de 2020, no Palco Mundo. As bandas vão atuar na Cidade do Rock a 19 de junho de 2021, mantendo-se os bilhetes já adquiridos para o dia que inicialmente tinha o mesmo cartaz válidos para a nova data.

"Os fãs que já tinham adquirido bilhete para o dia 21 de junho de 2020 (data inicialmente prevista para a atuação de Foo Fighters, The National e Liam Gallagher) terão o seu bilhete automaticamente válido para dia 19 de junho do próximo ano, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca. O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021", explica o Rock in Rio Lisboa.

Veja o anúncio de Roberta Medina:

O festival acrescenta ainda que, caso algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição de 2021, os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da "não confirmação". Mais informações poderão ser consultadas no site do Rock in Rio Lisboa.

A nona edição do Rock in Rio Lisboa foi reagendada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. Mas já pode começar a fazer planos para o próximo ano: a Cidade do Rock vai voltar a abrir portas a 19, 20, 26 e 27 de junho e os bilhetes já adquiridos são válidos. Em 2022, a festa também já está assegurada.

Veja os pontos altos do concerto dos Foo Fighters no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro: