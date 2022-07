O concerto está integrado no programa comemorativo “7 Dias - 70 Anos” e "tem entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete".

Salvador Sobral vai apresentar ao vivo o seu mais recente álbum, “bpm”, entre outras canções. “bpm” é o terceiro álbum de estúdio do músico.

O programa comemorativo do 70.º Aniversário do CTSJ “7 Dias - 70 Anos”, organizado pelo Município de Palmela e parceiros locais, decorre de 25 a 31 de julho, compreendendo música, dança, exposições, visitas, cinema e atividades para as famílias, com ações a decorrer no CTSJ e também no Largo de S. João, em Palmela.