Esta terça-feira, dia 7 de abril, em entrevista na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar", do programa "As Três da Manhã", Salvador Sobral revelou que gosta do tema apresentado pela banda. "Gosto imenso da música, até porque sou amigo da malta. Sou suspeito, sou suspeito", confessou o músico no programa da Rádio Renascença.

"Não sei o que é que eles vão lá fazer, tal como eu. O habitat deles não é aquele, mas pronto. Mas é giro", brincou Salvador Sobral.

Questionado sobre uma possível vitória dos The Black Mamba, o músico frisou que "não percebe nada" do festival. "Não sei, não percebo nada daquilo. Adoro que as pessoas me perguntem como se eu fosse um entendido. Nunca vi o festival da Eurovisão. Quando eu estava lá, também não vi. Estava nos camarins e ia cantar", contou.

