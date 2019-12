“Na música, o ano começa com o João Roiz Ensemble, grupo residente em Castelo Branco e com os Dead Combo, seguindo-se os The Black Mamba, Capitão Fausto, Carolina Deslandes e Salvador Sobral, entre outros", explica o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia.

O autarca sublinha que a primeira agenda cultural de 2020 inclui diversas áreas artísticas representadas.

No teatro, destaca-se a presença do ator brasileiro Paulo Betti, no dia 22 de fevereiro, às 21:30, no Cineteatro Avenida.

Vão passar ainda por Castelo Branco o Teatro de Montemuro, ESTE-Estação Teatral, Teatro das Beiras, as Marionetas do Porto e os grupos de Castelo Branco Terceira Pessoa e Váatão Teatro.

A agenda Cultura Vibra inclui ainda um espetáculo de ópera contemporânea, “Simplex”, pelo Quarteto Contratempus, no dia 7 de fevereiro, às 21:30, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco, e Bruno Nogueira estará presente no mesmo palco, no dia 25 de janeiro, pelas 21:30.

Os Dead Combo atuam no Cineteatro Avenida no dia 11 de janeiro, pelas 21:30, e os The Black Mamba marcam presença no mesmo espaço a 18 de janeiro.

Ainda no campo musical, Capitão Fausto têm presença marcada para 08 de fevereiro, no Cineteatro Avenida, e Salvador Sobral dá um concerto no dia 13 de março.

Em Alcains, para além das exposições no Museu do Canteiro, a oferta na área das artes performativas será dominada pela música, com Budda Power Blues, o jazz do Quarteto de Túlio Augusto e Marco Rodrigues.