A programação cultural do Cineteatro Avenida inclui um espetáculo do músico, fadista e produtor Jorge Fernando no sábado, às 21:30.

Segundo a informação disponibilizada pelo município de Castelo Branco na sua página da internet, no dia 26, pelas 21:30, sobe ao palco do Cineteatro Avenida a pianista Luísa Tender.

Nascida no Porto, esta pianista portuguesa foi, durante os anos da sua formação, bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e do Royal College of Music.

O seu primeiro CD (Bach and Forward, edição de autor, Londres 2009), que inclui obras de J. S. Bach, F. Schubert e C. Debussy, foi escolha do mês na revista britânica Classical Music.

No dia seguinte, é a vez da artista Carolina Deslandes estar presente Cineteatro Avenida a partir das 21:30.

Trata-se de uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores portugueses.

Editou este ano o seu mais recente álbum, CAOS.

Apresenta-se agora em duo voz e guitarra, acompanhada pelo seu guitarrista Feodor Bivol, interpretando as suas canções mais despidas, num formato que promete estreitar ainda mais a sua relação com o público.