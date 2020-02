Sam Smith anunciou esta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, que irá lançar um novo single, "To Die For", no Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro.

Para o tema, o músico juntou-se uma vez mais ao amigo e colaborador Jimmy Napes e ao duo de produtores Stargate, "numa balada suave e emotiva". "Abrindo com um sample do filme de culto 'Donnie Darko' (2001), este novo single caracteriza-se pelos seus arranjos de cordas e pelo piano melodioso", frisa a Universal Music.

"Lançar esta canção vai ser uma aventura. Sinto que a canção vem de um dos sítios mais profundos de mim. Escrevi o tema com Jimmy Naples e os Stargate em LA, durante uma fase de autodescoberta e de desgosto amoroso. Esta canção é para todos os corações solitários em mais um Dia de São Valentim", revela Sam Smith.