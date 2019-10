A obra “Ascensão da Água” valeu o prémio a Samuel F. Pimenta e o original “Histórias de Enc(o)ntar de um Lobo que não Gostava de Matemática" deu o galardão a Maria Francisca Macedo, divulgou a Câmara Municipal de Almada.

Os galardões foram entregues hoje no Fórum Municipal Romeu Correia, naquela cidade.

A cada um dos autores premiados a Câmara Municipal de Almada atribuiu um prémio monetário no valor de cinco mil euros, tendo concorrido aos dois prémios um total de 277 obras, anunciou a câmara almadense.

“Ascenção da água”, segundo nota da edilidade, “apresenta um conjunto de poemas com uma arquitetura elegante e uma dicção poética conseguida, as quais geram uma relação muito cativante com o próprio potencial imaginativo do leitor”.

“É melancólico o olhar que o poeta lança sobre o mundo. Contudo, há nos poemas um êxtase contemplativo que capta a atenção, reforçando, ao mesmo tempo, a eficácia comunicativa das imagens e das palavras”, segundo o júri, citado pela câmara.