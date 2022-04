O espetáculo insere-se no ciclo “Há Fado no Cais”, uma coprodução do Museu e do CCB, e Jonas será acompanhado pelos músicos Manuel Ferreira e Bernardo Romão, na guitarra portuguesa, Tiago Valentim, na viola, e Bruno Victor, no contrabaixo.

Jonas tem “percurso como coreógrafo, bailarino, performer e fadista, e apresenta temas onde a contemporaneidade lírica é pungente, utilizando estrangeirismos ou palavrões quando o tema pede mais crueza, voltando à basilar função do fado como contador de histórias, numa narrativa genuína e despreconceituosa”, nota o Museu do Fado.