Carla Prata foi uma das últimas convidadas do popular projeto Colors. A artista portuguesa, que está a dar que falar em Londres, apresentou na plataforma o seu mais recente single, “Certified Freak" - o tema já está disponível em todas as plataformas digitais e vídeo pode ser visto aqui.

Esta quinta-feira, dia 4 de março, a artista vai estar em direto no SAPO para contar novidades sobre os seus novos projetos. A entrevista poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO, a partir das 17h30.

"Londres é neste momento a casa da portuguesa Carla Prata. É na capital do Reino Unido que a artista vive e, a partir de lá, que desenvolve a sua carreira. Carla Prata está a tornar-se cada vez mais uma artista do mundo e 2021 promete ser um marco no caminho que tem vindo a trilhar. O objetivo é afirmar-se como uma artista única, com uma musicalidade e estética muito próprias", frisa a Sony Music Portugal, em comunicado.

Veja o vídeo: