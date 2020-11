Mafalda Veiga vai estar esta terça-feira, dia 17 de novembro, em direto no Instagram do SAPO. A conversa com a cantora portuguesa poderá ser vista a partir das 17h00 na rede social.

Durante a entrevista em direto poderá enviar perguntas para a artista. No final da conversa, o vídeo da emissão em direto no Instagram poderá ser visto aqui no SAPO Mag.

Mafalda Veiga atua no próximo dia 20 de novembro no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O concerto faz parte da iniciativa Santa Casa Portugal ao Vivo.