Quase 20 anos depois da sua formação, os Fingertips estão de volta com novas canções. Este fim de semana, o grupo liderado por Zé Manel lançou um novo EP. "Dear Jean" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música,

"Dark Phoenix" é o single de avanço do novo álbum. O tema é descrito como "grito de resistência". "Um manifesto de resiliência, força e superação, como consequência de anos de tolerância aos tantos factores exteriores que inúmeras vezes nos moldam, castram e magoam", frisam, em comunicado.

O grupo explica que o EP "Dear Jean" é "a junção do ADN característico dos Fingertips, com uma sonoridade de vanguarda aliada à habitual densidade emocional": "'Dear Jean' é uma feliz mutação de um dos mais emblemáticos grupos portugueses e uma carta de amor endereçada a todos aqueles que duvidam das suas capacidades e ainda desconhecem os limites do seu próprio poder".