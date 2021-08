Um concerto do compositor e saxofonista Anthony Braxton, com Susana Santos Silva e Adam Matlock, a 9 de novembro, constitui um dos pontos altos da programação daquela sala, com direção artística de Francisco Frazão.

“Lento e Largo”, um espetáculo de dança com direção artística dos criadores Jonas & Lander inspirado na obra do pintor Jheronymus Bosch, de 8 a 10 de setembro, caminhadas com o Teatro do Silêncio com partilha de práticas artísticas (dias 11 e 25 de setembro e 2 e 16 de outubro) e a apresentação do espetáculo de teatro “Limbo”, de Victor de Oliveira, (de 18 a 22 de setembro) são alguns dos destaques da programação.

A nova performance de Xavier de Sousa, intitulada “Pós-“, de 23 a 26 de setembro), na qual o criador constrói uma narrativa de partilha e diálogo coletivo sobre o racismo, a construção do nacionalismo português, a identidade do imigrante e a permanência das heranças coloniais, é outra das iniciativas em destaque no programa divulgado hoje por aquela sala de espetáculos do Bairro Alto.

“Sara”, uma conferência-performance de Sara Goulart, a 30 de outubro, “Exposição de amantes”, de Raquel André, de 5 a 12 de novembro, e “Invasor Abstrato #4”, uma instalação sonora com três momentos performativos acompanhada por um arquivo ‘online’, apresentando pelo coletivo OSSO que, durante cinco semanas “ocupará” o Teatro do Bairro Alto, constam também da programação.

Na área do teatro, entre outros espetáculos, constam dois trabalhos de Mónica Cale, a apresentar em dezembro: em “O lugar do meio dia” a artista voltou a inspirar-se na dramaturgia de Fiama Hasse Pais Brandão e resulta de uma peregrinação efetuado por três artistas durante 26 dias, da Sé de Lisboa até à catedral de Santiago de Compostela.

Além do palco principal do teatro, este trabalho será também apresentado, em setembro, numa praia da Costa de Caparica, integrado na Bienal de Artes Contemporâneas BoCA.

Na área da música, da programação daquele teatro constam ainda concertos de João Pais Filipe e Pedro Melo Alves, Jonathan Saldanha + berru, em dezembro.

A programação completa pode ser vista no site do Teatro do Bairro Alto na Internet, que alerta ainda para a eventualidade de alterações na programação devido à pandemia de COVID-19.