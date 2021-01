Este domingo (10), a estrela de Hollywood e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger pediu união após o violento ataque ao Capitólio dos EUA de quarta-feira, que descreveu como uma tentativa de golpe do presidente Donald Trump e comparou à violência nazi.

Num vídeo com quase oito minutos colocado no Twitter que rapidamente se tornou viral, com quase 30 milhões de visualizações e partilhado, entre outros, pelo presidente-eleito Joe Biden, a estrela comparou os acontecimentos à "Noite dos Cristais", quando hordas de nazis atacaram, entre outros atos de violência, as vitrines de lojas de judeus na noite de 9–10 de Novembro de 1938.

"Quarta-feira foi a Noite dos Cristais aqui na América", comparou Schwarzenegger, sentado atrás de uma mesa cercado pelas bandeiras dos EUA e da Califórnia.

"O vidro quebrado era o das janelas do Capitólio", destacou no vídeo.

"Na minha juventude, estive cercado de homens vergados, que tentaram lavar a culpa do seu envolvimento no regime mais perverso da história com o álcool", acrescentou Schwarzenegger, que nasceu na Áustria em 1947.

“Nunca partilhei isto tão publicamente porque é uma memória dolorosa, mas o meu pai voltava para casa bêbado uma ou duas vezes por semana e gritava connosco, batia em nós e assustava a minha mãe”, admitiu.

O ator, conhecido por sagas como "Exterminador Implacável" e "Conan, o Bárbaro", não disse explicitamente que o seu pai era um nazi, mas lembrou: "O meu pai e os nossos vizinhos também foram enganados com mentiras e sei a onde essas mentiras conduzem".

"O presidente Trump procurou reverter os resultados de uma eleição, uma eleição justa. Ele buscou um golpe enganando as pessoas com mentiras", acusou o ex-governador, um membro do Partido Republicano como o presidente.

"O presidente Trump é um líder fracassado. Ele entrará para a história como o pior presidente de todos os tempos. A boa notícia é que, em breve, ele será tão irrelevante quanto um velho tweet."

"Não importa qual seja sua filiação política, peço que se juntem a mim para dizer ao presidente eleito Biden: 'Presidente eleito Biden, desejamos muito sucesso como presidente. Se tiver sucesso, a nossa nação também terá", completou.

"E aqueles que pensam que podem atropelar a Constituição dos EUA, saibam disto: vocês nunca vão vencer", concluiu.