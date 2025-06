"Aqui é o vosso diretor de mobilidade Arnold Schwarzenegger a falar com vocês" — com este anúncio, a estrela de "Exterminador Implacável" e ex-governador da Califórnia surpreendeu os passageiros do metro de Viena na terça-feira, chamando-lhes de "heróis da ação climática" por utilizarem o transporte público.

"Obrigado pelo vosso ativismo por um planeta saudável", ouviram, em alemão, os passageiros a caminho do trabalho, com a voz inconfundível do seu compatriota.

"Vocês estão a contribuir para a ação coletiva e para eliminar a poluição", acrescentou o austríaco-americano, desta vez em inglês. A mensagem começou a ser divulgada às 6h00 locais e será ouvida durante todo o dia nos transportes públicos da capital.

Schwarzenegger, 77 anos, está na sua Áustria natal para participar na nova conferência anual dedicada ao clima, organizada no antigo palácio imperial Hofburg.

Viena, uma cidade de 2 milhões de habitantes, tem um sistema de transportes públicos eficaz que é utilizado diariamente por 2,4 milhões de passageiros.

No discurso de abertura no Austrian World Summit, Schwarzenegger, que já chegou a chamar o presidente dos EUA Donald Trump de "líder fracassado", evitou críticas e minimizou o papel do governo federal americano, pedindo a todos que façam a sua parte para parar o aquecimento global.

"Sei que as pessoas estão cansadas e exaustas das queixas, lamentações e do pessimismo. As pessoas querem heróis (...) Precisamos conquistar as pessoas", disse.

Este ano, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair é um dos presentes, assim como Christian Stocker e Alexander Van der Bellen, respetivamente primeiro-ministro e presidente da Áustria.