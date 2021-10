A banda britânica Coldplay anunciou esta quinta-feira, dia 14 de outubro, uma digressão mundial para 2022 e que será a mais "sustentável possível", quase inteiramente movida por painéis solares e baterias sustentáveis.

A digressão "Music of the Spheres" será movida a baterias carregadas com fontes renováveis, explicou o grupo no Twitter. "Tocar ao vivo e encontrar a ligação com as pessoas é, em última instância, a razão de existirmos como uma banda”, explicaram, afirmando que estão a preparar os espetáculos há mais de dois anos.

"Ao mesmo tempo, estamos muito conscientes de que o planeta enfrenta uma crise climática. Por isso, passamos os últimos dois anos a consultar especialistas em meio ambiente para tornar esta digressão o mais sustentável possível", frisaram.

O anúncio da digressão foi acompanhado por um conjunto "abrangente de iniciativas de sustentabilidade e de compromissos ambientais, incluindo o de reduzir as emissões de CO2 e plantar uma árvore para cada bilhete vendido", lembra a Warner Music em comunicado.

A banda pretende ainda usar os os fãs como energia. Para isso, nos concertos haverá uma pista de dança cinética que só vai produzir luz caso os fãs saltem. "Quando eles se movimentam, dão energia ao espetáculo", contou Chris Martin à BBC. "E nós temos bicicletas que fazem a mesma coisa. Quanto mais as pessoas se mexem, mais elas ajudam. Sabem quando os vocalistas pedem para saltarem? Quando eu disser isso, vou precisar mesmo que saltem. Se não o fizerem, as luzes vão abaixo", adiantou.

A digressão terá início em março, passará pela América Central, América do Norte e Europa e terminará no Rio de Janeiro em setembro. No entanto, o grupo prometeu que mais datas estão a caminho - para já, Portugal está fora da lista.

Chris Martin anunciou em 2019 a banda estava a interromper os seus concertos para "trabalhar em como nossa digressão pode não apenas ser sustentável (mas) como pode ser ativamente benéfica".