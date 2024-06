"Moon Music", o próximo álbum dos Coldplay, será editado a 4 de outubro, anunciou a banda britânia esta segunda-feira, 17 de junho.

O primeiro single, "feelslikeimfallinginlove", será lançado já esta sexta-feira, 21 de junho. O single já se encontra disponível em pre-save, sublinha a editora em comunicado. No domingo, a banda de Chris Martin tocou o tema pela primeira vez em concerto, numa noite esgotada na Puskás Aréna de Budapeste.

"Moon Music", produzido por Max Martin, já está disponível em pré-venda, com um número limitado de edições assinadas, na loja oficial do grupo, em store.coldplay.com.

Capa de "Moon Music"

"Em paralelo com as medidas extraordinárias de sustentabilidade que a banda pratica na sua digressão atual – que até ao momento produziu 56% menos de emissões CO2, em comparação com a anterior tour de estádios – os Coldplay foram mais além para encontrar opções amigas do ambiente" para a edição física do disco, salienta a editora em comunicado.

Este será o primeiro lançamento global de 140gr EcoRecord rPET LP, no qual cada cópia irá incluir nove garrafas PET de plástico reciclado, recuperadas após utilização.

O grupo colaborou ainda com parceiros de longa data, The Ocean Cleanup, na criação de um formato adicional: a edição Notebook EcoRecord LP. Esta versão inclui 70% de plástico recolhido do Rio Las Vacas (Guatemala), intercetado pelo The Ocean Cleanup, e que preveniu que o plástico atingisse ao Golfo das Honduras e ao Oceano Atlântico.

As edições CD de "Moon Music" serão as primeiras a ser editadas em EcoCD, com 90% policarbonato reciclado, que irá representar uma redução de 78% CO2/kg.