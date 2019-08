Escolher a canção que marca o verão é sempre difícil, mas o Spotify decidiu fazer as contas dos temas mais reproduzidos nos dias de calor. Segundo o serviço de streaming, nos últimos meses, "Señorita", de Shawn Mendes e Camila Cabello, foi o single mais ouvido.

Ao Spotify, Shawn Mendes agradeceu o apoio dos seus seguidores.

Veja o vídeo:

"Old Town Road", canção de Lil Nas X que liderou o top da Billboard durante 19 semanas, surge apenas no quarto lugar da lista do Spotify - "I Don’t Care", de Ed Sheeran com Justin Bieber, ocupa o segundo lugar, seguida de "Bad Guy", de Billie Eilish.

De acordo com o serviço de streaming, que analisou as canções mais ouvidas entre 1 de junho e 20 de agosto, "Callaita", de Bad Bunny e Tainy, "Beautiful People" (Ed Sheeran com Khalid), "Otro Trago" (Darell e Sech) e "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, também estão entre os temas mais reproduzidos no Spotify.

Top Spotify: