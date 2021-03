O livro ilustrado "Ser pequeno na cidade", primeira obra a solo do autor canadiano Sydney Smith, é editado este mês em Portugal pela Fábula.

Tal como o título revela, "Ser pequeno na cidade" acompanha uma criança a percorrer uma cidade, nas ruas e nos transportes públicos, num dia de inverno. Ao mesmo tempo, há um narrador que aborda as inseguranças de alguém mais pequeno que tem de ser autónomo e desenvencilhar-se sozinho naquele contexto.

"Ser pequeno na cidade" é o primeiro livro escrito e ilustrado por Sydney Smith, depois de ter publicado alguns títulos em parceria com outros autores, nomeadamente "Flores mágicas", com Jon Arno Lawson, também editado em Portugal.

Em 2020, lançou "I talk like a river", com o escritor Jordan Scott, e que foi considerado um dos melhores do ano por várias publicações estrangeiras.