"Arthur Jafa: Uma série de prestações absolutamente improváveis, porém extraordinárias” é nome da mostra do artista inaugurada e Serralves, e pretexto da viagem conduzida em vídeo pelo diretor do museu, Philippe Vergne, e pelo investigador António Preto, diretor da Casa do Cinema. O primeiro episódio é uma interpelação de Philippe Vergne ao interior da obra “Monster”, de Jafa.

SOLE é um programa "constituído por uma série de emissões vídeo de percursos orientados aos vários espaços de Serralves – Museu, Parque, Casa de Serralves, Casa do Cinema Manoel de Oliveira e Treetop Walk – que permitem conhecer com maior profundidade as exposições, o património arquitetónico e natural da Fundação", lê-se no comunicado divulgado na sexta-feira.

Os episódios serão diários e estarão disponíveis em língua gestual portuguesa.

Visitas guiadas à Casa do Cinema, à exposição permanente dedicada ao cineasta Manoel de Oliveira, uma "imersão comentada" na mostra “Grito da Imaginação”, de Paula Rego, reflexões sobre a mensagem da obra de Olafur Eliasson e passeios didáticos pelo Parque fazem parte do programa agora disponível.