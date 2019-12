É uma publicação cuja existência é feita “exclusivamente nas paredes da Biblioteca de Serralves”, conta Ricardo Nicolau, referindo que nesse livro especial podem descobrir-se materiais gráficos, posters, fotografias de cena, excertos de textos e plasmas com imagens que documentam as atividades da programação nas duas últimas décadas.

“Não podíamos (…) encerrar da melhor forma, porque se há exposição cuja temática caracteriza, distingue, informa a programação do museu desde o momento em que foi inaugurado é das artes performativas”, considerou Ricardo Nicolau, destacando o facto de o museu ter optado por nunca descurar a valorização da “contemporaneidade” e da “transdisciplinariedade” da arte contemporânea.

Entre as dezenas de objetos expostos, o público inicia a viagem ao passado com um poster de “Circa 1968”, a exposição inaugural do museu, em 1999, e que prova a orientação da política de aquisição de obras de arte de Serralves, que deu uma “atenção inédita à arte produzida nos anos 1960”.

“Foi uma exposição-manifesto, que apresentou em todas as suas galerias, mas também em espaços que surpreendiam os visitantes do edifício desenhado por Álvaro Siza Vieira, trabalhos dos anos 1960-70, que na sua maioria viriam a integrar a Coleção de Serralves”, lê-se no dossiê de imprensa entregue aos jornalistas.

A exposição “Estás Aqui: Vinte Anos de Artes Performativas em Serralves” é inaugurada hoje e vai estar patente na Biblioteca de Serralves até dia 22 de março de 2020.