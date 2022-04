"Vai haver ainda este ano de 2022 uma exposição em Serralves com os desenhos doados da artista Maria Antónia Siza", disse à Lusa fonte de Serralves na sexta-feira.

Para marcar a assinatura do contrato de doação, por parte da família, de aproximadamente 100 desenhos da artista Maria Antónia Siza (Porto, 1940–1973), a Fundação de Serralves organizou uma conversa sobre a artista que acontece esta segunda-feira, dia 4 de abril, às 18h30, no Auditório de Serralves.

Será uma “oportunidade para dar a conhecer melhor esta artista surpreendente e injustamente” esquecida, indica uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Em 2019, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, realizou uma exposição dedicada a Maria Antónia, em que um núcleo de 36 obras da artista ficou patente na exposição permanente da instituição.

Maria Antónia Marinho Leite Siza nasceu no Porto, a 25 de maio de 1940, tendo ingressado no curso de Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP), em 1957, e que abandonou após o terceiro ano.

Dois anos depois participou na 8.ª Exposição Magna da ESBAP e, em 1961, casou-se com o arquiteto Álvaro Siza, na Capela da Boa Nova, em Leça da Palmeira, com quem teve dois filhos, Álvaro Vieira e Joana Vieira.

Em 1970, expôs na Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas, no Porto, vindo a falecer prematuramente três anos mais tarde, a 11 de janeiro de 1973.

O seu trabalho foi alvo de diversas exposições em Portugal e no estrangeiro, como em 2002, na Árvore, em 2005, no Círculo de Belas Artes, em Madrid, em 2016, na Galeria Oris, em Zagreb (Croácia), e, em 2019, na Fundação Tchoban, em Berlim (Alemanha).

Em 2019, o trabalho de Maria Antónia Siza foi também exposto na Fundação Marques da Silva, no Porto.

É também uma das criadoras da coletiva "Tudo o que eu quero", exposição itinerante dedicada a mulheres artistas portuguesas, desde 1900 a 2020, realizada no contexto do Programa Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, que esteve patente no ano passado, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e que este ano se encontra na cidade francesa de Tours, integrada na programação da Temporada Cruzada França-Portugal.

A artista deixou um legado de mais de 3.000 obras em desenho, guache e bordados.

Durante a década de 1960, Maria Antónia Siza produziu ativamente numerosas obras sobre papel, bem como uma série de bordados.

Desses trabalhos, na posse do marido, foram doadas 141 peças à Fundação Calouste Gulbenkian.

A cerimónia de assinatura do contrato de doação vai contar com a presença de Bernardo Pinto de Almeida, professor catedrático na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, de José Luís Porfírio, critico de arte e ex-diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, e de Valdemar Cruz, jornalista.

A programação de Serralves, anunciada em janeiro, previa, da coleção da instituição, uma exposição dedicada a desenhos de Maria Antónia Siza a inaugurar no próximo mês de julho.