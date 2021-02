Na passada quinta-feira, dia 18 de janeiro, Josie Totah, Shangela e Jonathan Bennett anunciaram os nomeados da 32.ª edição dos GLAAD Media Awards. Este ano, os prémios que celebram representatividade LGBTQ+ contam com 198 indicados em 28 categorias.

A Netflix segue na frente da corrida, com 26 nomeações. As produções "Sex Education", "The Prom", "Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado", "Ratched" ou "Queer Eye" estão nomeadas nas principais categorias dos GLAAD Media Awards, que à 32.ª continuam a celebrar a representação LGBTQ+ nas histórias que chegam através de filmes, séries, discos, banda desenhada, videojogos e jornalismo.

A HBO também se destaca nas nomeações - "Veneno", "Bad Education", "I May Destroy You" e "Equal" lutam por um galardão nas principais categorias dos prémios. "Killing Eve", da BBC, "Supergirl", do CW, "Love, Victor", do Hulu, e "Schitt's Creek", do Pop, também estão na corrida.

"The Craft: Legacy", (Sony Pictures) "Happiest Season" (Hulu/TriStar Pictures), "Ma Rainey: a mãe do blues" (Netflix), "A Velha Guarda" (Netflix) e "The Prom" (Netflix) estão nomeados para Melhor Filme.

No mundo da música, Adam Lambert, Brandy Clark, Halsey, Kehlani, Lady Gaga, Miley Cyrus, Pabllo Vittar, Sam Smith, Ricky Martin e Peppermint lutam pelo galardão de Melhor Artista. Já Arca, Chika, FLETCHER, Keiynan Lonsdale, Kidd Kenn, Orville Peck, Phoebe Bridgers, Rina Sawayama, Trixie Mattel e Victoria Monét estão na corrida pelo prémio de Artista Revelação.

Conheça aqui todos os nomeados.