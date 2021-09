Há boas notícias para os fãs de Shawn Mendes, que poderão ouvir e cantar ao vivo pela primeira vez as canções de "Wonder", álbum lançado no final de 2020. Esta segunda-feira, dia 20 de setembro, nas redes sociais, o artista canadiano anunciou que vai arrancar uma digressão mundial.

"Anuncio no final da semana. Mal posso esperar por chegar aí e ver-vos a todos novamente", escreveu o cantor de 23 anos nas redes sociais, explicando que as datas dos concertos da "Wonder: The World Tour" serão reveladas em primeira mão no site WonderTheTour.com.

A nova digressão de Shawn Mendes deverá contar com concertos nos Estados Unidos, Europa e Reino Unido.