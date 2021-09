Shawn Mendes submeteu-se à máquina da verdade - só faltou a presença de Fátima Lopes, apresentadora que conduzia o um segmento no programa "A Tarde É Sua", da TVI. O jovem artista foi desafio pela Vanity Fair a responder a várias perguntas.

Nas primeira rondas, a jornalista fez perguntas sobre a vida e as relações do cantor. "Ficaste nervoso na primeira vez que estiveste com o Justin Bieber?", "És o rapaz mais simpático da indústria da música?" ou "Ainda trocas mensagens com a Taylor Swift?" foram algumas das questões.

Na última parte da conversa, Shawn Mendes respondeu a perguntas sobre cultura pop.

Veja o vídeo: