Depois de ter publicado "Aquorea - Inspira" no ano passado, M. G. Ferrey já editou a segunda parte da trilogia da saga ambientada numa cidade submersa e tecnologicamente avançada.

Em "Shore Desvendado", a autora portuguesa residente em Braga propõe uma perspetiva diferente dos acontecimentos do primeiro livro da coleção, recorrendo ao "POV (Point of View) de Kai, uma das personagens principais, para revisitar a histórias e desvendar mais alguns segredos", anuncia a editora Penguin em comunicado.

"Kai é apaixonado por Ara desde criança. Embora nunca tenha estado com ela, há uma ligação forte e inexplicável entre ambos. Ele vive em Aquorea, uma cidade tecnologicamente avançada, que prosperou milhares de metros abaixo da Superfície. Ela vive em Atlanta, nos Estados Unidos. Quando, no funeral do seu avô, ela supostamente se afoga, é levada pelos portais de água para Aquorea", acrescenta.

"Kai resgata-a. Porém, em choque, não sabe se Ara o reconhece. Terão sido apenas como amigos imaginários para ela?", questiona a editora.

A terceira e última parte da história está prevista para novembro de 2022, anuncia ainda a Penguin.

M. G. Ferrey é licenciada em Psicologia Clínica e frequentou uma pós-graduação em Jornalismo na LSJ, Londres. Com "Aquorea - Inspira", reforçou a base de leitores entre o público Jovem Adulto e os fãs do universo fantástico iniciada nas redes sociais.

O primeiro volume de "Aquorea" vai na terceira edição e venceu o prémio Melhor Livro Geek d’Ouro.

"Shore Desvendado" contou com uma segunda edição antes da chegada ao mercado, a 18 de abril, devido à elevada procura durante a campanha de pré-venda, assinala a editora.

Depois de uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa, em setembro do ano passado, M. G. Ferrey tem mantido o contacto com os fãs noutros eventos. Nas próximas semanas, dará autógrafos na FNAC Chiado (27 de maio, 18h30), no Festival Contacto, na Biclioteca de Marvila (28 de maio, às 14h00), e na Feira do Livro de Aveiro (29 de maio, às 16h30).