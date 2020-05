Durante a quarentena, Adriana Calcanhotto partilhou com os seus seguidores algumas histórias sobre as suas canções. Além da minissérie documental no Youtube, a artista brasileira explorou a sua criatividade para criar novas canções.

Agora, a cantora vai juntar todos os temas que nasceram durante a quarentena num disco. Segundo o jornal O Globo, o álbum "Só" será editado a 29 de maio e estará disponível em todos os serviços de streaming de música.

Todas as canções do álbum foram produzidas à distância pelo também cantor e parceiro de estúdio, Arthur Nogueira.

Na sua conta no Instagram, a cantora partilhou um pequeno teaser.

Veja o vídeo (se não conseguir ver o vídeo, clique aqui):