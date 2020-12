Lewis Capaldi é a mais recente conformação para a edição de 2021 do MEO Sudoeste. O músico britânico atua no dia 4 de agosto, no Palco MEO do festival da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Em comunicado, a organização frisa que "Lewis Capaldi é um dos maiores fenómenos musicais dos últimos dois anos, arrebatando fãs um pouco por todo o mundo". O músico de Glasgow começou a dar que falar em 2017, quando editou o single"Bruises".

"Before You Go" "Lost on You", "Rush", com Jessie Reyez, e "Tough" são alguns dos temas mais populares do artista. Já "Someone You Loved" é o maior sucesso da carreira de Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi atua no MEO Sudoeste a 4 de agosto, no mesmo dia de Bad Bunny e ProfJam. Major Lazer, blackbear, Meduza, Deejay Telio, Ozuna, Melim, Timmy Trumpet e Bispo também vão atuar na Zambujeira do Mar em 2021.

Já confirmados:

4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, Lewis Capaldi, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, blackbear, Meduza, Deejay Telio

6 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Melim

7 de agosto

Palco MEO – Timmy Trumpet, Bispo

Mais novidades a anunciar brevemente.